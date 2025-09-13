https://ria.ru/20250913/vybory-2041747382.html
Явка на выборы главы региона в Чувашии составила более 43 процентов
Свыше 43% избирателей проголосовали в Чувашии по итогам двух дней выборов главы региона, сообщает избирком республики.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Свыше 43% избирателей проголосовали в Чувашии по итогам двух дней выборов главы региона, сообщает избирком республики. Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 8.00 до 20.00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать лично или через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Явка избирателей по состоянию на 20.00 часов 13 сентября 2025 года составляет 43,40% (393 224 избирателя). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 87,19% (173 253 избирателя)", - сообщает избирком региона. Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
