https://ria.ru/20250913/vybory-2041747382.html

Явка на выборы главы региона в Чувашии составила более 43 процентов

Явка на выборы главы региона в Чувашии составила более 43 процентов - РИА Новости, 13.09.2025

Явка на выборы главы региона в Чувашии составила более 43 процентов

Свыше 43% избирателей проголосовали в Чувашии по итогам двух дней выборов главы региона, сообщает избирком республики. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T21:56:00+03:00

2025-09-13T21:56:00+03:00

2025-09-13T21:56:00+03:00

политика

лдпр

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041622089_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_d10536bcb710d057a557e44741a57e6b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Свыше 43% избирателей проголосовали в Чувашии по итогам двух дней выборов главы региона, сообщает избирком республики. Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 8.00 до 20.00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать лично или через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Явка избирателей по состоянию на 20.00 часов 13 сентября 2025 года составляет 43,40% (393 224 избирателя). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 87,19% (173 253 избирателя)", - сообщает избирком региона. Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.

https://ria.ru/20250913/sevastopol-2041747028.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, лдпр, единый день голосования — 2025