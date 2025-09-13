Почти 38 процентов избирателей проголосовали на выборах главы Чувашии

Рейтинг@Mail.ru
15:58 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/vybory-2041681513.html
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Почти 38% избирателей проголосовали в Чувашии к 15.00 на второй день выборов главы региона, сообщает избирком республики. Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 8.00 до 20.00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать лично или через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). &quot;Явка избирателей по состоянию на 15.00 часов 13 сентября 2025 года составляет 37,88% (343 142 избирателя). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 84,81% (168 516 избирателей)&quot;, - говорится в сообщении избиркома региона.Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Почти 38% избирателей проголосовали в Чувашии к 15.00 на второй день выборов главы региона, сообщает избирком республики.
Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 8.00 до 20.00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать лично или через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Явка избирателей по состоянию на 15.00 часов 13 сентября 2025 года составляет 37,88% (343 142 избирателя). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 84,81% (168 516 избирателей)", - говорится в сообщении избиркома региона.

Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов.
Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
