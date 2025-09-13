Рейтинг@Mail.ru
В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 13.09.2025 (обновлено: 14:36 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/vybory-2041652492.html
В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов
В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов - РИА Новости, 13.09.2025
В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов
Выборы с помощью электронных терминалов впервые прошли в следственных изоляторах Москвы и вышли на качественно новый уровень, в субботу в ЕДГ-2025 приняли... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:50:00+03:00
2025-09-13T14:36:00+03:00
россия
москва
республика коми
сергей морозов (политик)
татьяна потяева
онк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041659672_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1219f2f2ab422063af77ea04914f53b.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выборы с помощью электронных терминалов впервые прошли в следственных изоляторах Москвы и вышли на качественно новый уровень, в субботу в ЕДГ-2025 приняли участие 491 арестант, сообщил РИА Новости начальник столичного ГУФСИН Сергей Мороз. В субботу Мороз вместе с московским омбудсменом Татьяной Потяевой, представителями ОНК проинспектировал, как проходят выборы в столичном СИЗО №2 "Бутырка". "Основных отличий от предыдущих выборов - два. Впервые голосование проходит по электронному терминалу, и подследственные имеют возможность в электронном виде проголосовать. В отличие от старой формы - бумажного бюллетеня. Второе, правда, уже второй раз - появилась возможность проголосовать на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - сказал Мороз. По его словам, у арестантов из других регионов, содержащихся в московских СИЗО, есть возможность проголосовать за кандидатов на выборах в их субъектах. Мороз уточнил, что в субботу в московских следственных изоляторах правом проголосовать воспользовался 491 человек. "В СИЗО-2 проголосовали 73 человека. Все организовано правильно, четко. У арестованных есть возможность подойти и на стендах ознакомиться с кандидатами, после этого подойти к члену специальной избирательной комиссии, получить электронный планшет и сделать выбор. Мы можем констатировать, что выборы в СИЗО в Москве вышли на качественно новый уровень", - добавил Мороз. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/tsik-2041652297.html
https://ria.ru/20250913/moskva-2041606781.html
россия
москва
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Единый день голосования-2025 в московском СИЗО «Бутырка»
Более 70 человек проголосовали в рамках Единого дня голосования-2025 в московском СИЗО «Бутырка», рассказал РИА Новости начальник ГУФСИН по Москве Сергей Мороз. Агентство приводит эксклюзивные кадры. «Впервые голосование проходит по электронному терминалу, и подследственные имеют возможность в электронном виде проголосовать…. Мы можем констатировать, что выборы в СИЗО в Москве вышли на качественно новый уровень», - отметил Мороз.
2025-09-13T13:50
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041659672_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_90fa762ebabe8f497433199fdfd935fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, республика коми, сергей морозов (политик), татьяна потяева, онк
Россия, Москва, Республика Коми, Сергей Морозов (политик), Татьяна Потяева, ОНК
В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов

В московских СИЗО 491 арестант проголосовал при помощи электронных терминалов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выборы с помощью электронных терминалов впервые прошли в следственных изоляторах Москвы и вышли на качественно новый уровень, в субботу в ЕДГ-2025 приняли участие 491 арестант, сообщил РИА Новости начальник столичного ГУФСИН Сергей Мороз.
В субботу Мороз вместе с московским омбудсменом Татьяной Потяевой, представителями ОНК проинспектировал, как проходят выборы в столичном СИЗО №2 "Бутырка".
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В ЦИК рассказали о голосовании избирателей в СИЗО вне своего региона
Вчера, 13:48
"Основных отличий от предыдущих выборов - два. Впервые голосование проходит по электронному терминалу, и подследственные имеют возможность в электронном виде проголосовать. В отличие от старой формы - бумажного бюллетеня. Второе, правда, уже второй раз - появилась возможность проголосовать на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - сказал Мороз.
По его словам, у арестантов из других регионов, содержащихся в московских СИЗО, есть возможность проголосовать за кандидатов на выборах в их субъектах.
Мороз уточнил, что в субботу в московских следственных изоляторах правом проголосовать воспользовался 491 человек.
"В СИЗО-2 проголосовали 73 человека. Все организовано правильно, четко. У арестованных есть возможность подойти и на стендах ознакомиться с кандидатами, после этого подойти к члену специальной избирательной комиссии, получить электронный планшет и сделать выбор. Мы можем констатировать, что выборы в СИЗО в Москве вышли на качественно новый уровень", - добавил Мороз.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Москве не было сбоев в работе системы голосования
Вчера, 09:05
 
РоссияМоскваРеспублика КомиСергей Морозов (политик)Татьяна ПотяеваОНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала