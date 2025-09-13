https://ria.ru/20250913/vybory-2041652492.html

В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов

В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов

В московских СИЗО впервые прошли выборы с помощью электронных терминалов

Выборы с помощью электронных терминалов впервые прошли в следственных изоляторах Москвы и вышли на качественно новый уровень, в субботу в ЕДГ-2025 приняли... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выборы с помощью электронных терминалов впервые прошли в следственных изоляторах Москвы и вышли на качественно новый уровень, в субботу в ЕДГ-2025 приняли участие 491 арестант, сообщил РИА Новости начальник столичного ГУФСИН Сергей Мороз. В субботу Мороз вместе с московским омбудсменом Татьяной Потяевой, представителями ОНК проинспектировал, как проходят выборы в столичном СИЗО №2 "Бутырка". "Основных отличий от предыдущих выборов - два. Впервые голосование проходит по электронному терминалу, и подследственные имеют возможность в электронном виде проголосовать. В отличие от старой формы - бумажного бюллетеня. Второе, правда, уже второй раз - появилась возможность проголосовать на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - сказал Мороз. По его словам, у арестантов из других регионов, содержащихся в московских СИЗО, есть возможность проголосовать за кандидатов на выборах в их субъектах. Мороз уточнил, что в субботу в московских следственных изоляторах правом проголосовать воспользовался 491 человек. "В СИЗО-2 проголосовали 73 человека. Все организовано правильно, четко. У арестованных есть возможность подойти и на стендах ознакомиться с кандидатами, после этого подойти к члену специальной избирательной комиссии, получить электронный планшет и сделать выбор. Мы можем констатировать, что выборы в СИЗО в Москве вышли на качественно новый уровень", - добавил Мороз. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

Единый день голосования-2025 в московском СИЗО «Бутырка» Более 70 человек проголосовали в рамках Единого дня голосования-2025 в московском СИЗО «Бутырка», рассказал РИА Новости начальник ГУФСИН по Москве Сергей Мороз. Агентство приводит эксклюзивные кадры. «Впервые голосование проходит по электронному терминалу, и подследственные имеют возможность в электронном виде проголосовать…. Мы можем констатировать, что выборы в СИЗО в Москве вышли на качественно новый уровень», - отметил Мороз.

