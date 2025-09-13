Рейтинг@Mail.ru
ЦИК за период выборов получил 1070 обращений - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/vybory-2041626702.html
ЦИК за период выборов получил 1070 обращений
ЦИК за период выборов получил 1070 обращений - РИА Новости, 13.09.2025
ЦИК за период выборов получил 1070 обращений
Центральная избирательная комиссия за период избирательных кампаний по выборам в ЕДГ-2025 получила 1070 обращений, 194 из них содержали сведения о возможных... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:55:00+03:00
2025-09-13T10:55:00+03:00
политика
элла памфилова
россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041366442_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9013a45dd3820ae5a051fd24a672f3f2.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия за период избирательных кампаний по выборам в ЕДГ-2025 получила 1070 обращений, 194 из них содержали сведения о возможных нарушениях, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "За период избирательных кампаний по выборам, назначенным на 14 сентября, в ЦИК поступило на сей момент 1070 обращений, из которых 55 в первый день голосования… В 194 случаях в обращениях, поступивших в ЦИК, содержались сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041623276.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041366442_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_44dee40311d3aed04fbe85c4231c6f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, элла памфилова, россия, единый день голосования — 2025
Политика, Элла Памфилова, Россия, Единый день голосования — 2025
ЦИК за период выборов получил 1070 обращений

Памфилова: в ЦИК поступило 194 обращения о возможных нарушениях на выборах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина во время голосования
Женщина во время голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Женщина во время голосования
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия за период избирательных кампаний по выборам в ЕДГ-2025 получила 1070 обращений, 194 из них содержали сведения о возможных нарушениях, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"За период избирательных кампаний по выборам, назначенным на 14 сентября, в ЦИК поступило на сей момент 1070 обращений, из которых 55 в первый день голосования… В 194 случаях в обращениях, поступивших в ЦИК, содержались сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Памфилова рассказала о ходе голосования на экстерриториальных участках
Вчера, 10:35
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала