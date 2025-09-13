ЦИК за период выборов получил 1070 обращений

https://ria.ru/20250913/vybory-2041626702.html

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия за период избирательных кампаний по выборам в ЕДГ-2025 получила 1070 обращений, 194 из них содержали сведения о возможных нарушениях, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "За период избирательных кампаний по выборам, назначенным на 14 сентября, в ЦИК поступило на сей момент 1070 обращений, из которых 55 в первый день голосования… В 194 случаях в обращениях, поступивших в ЦИК, содержались сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

