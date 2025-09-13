https://ria.ru/20250913/vybory-2041622967.html

Более 1,3 миллиона избирателей проголосовали на ДЭГ, заявила Памфилова

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 1,3 миллиона избирателей проголосовало на федеральной платформе дистанционного электронного голосования, это 78% от зарегистрировавшихся, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что касается дистанционного электронного голосования, еще раз напоминаю, что оно проходит у нас в 24 субъектах Российской Федерации. На федеральной платформе уже проголосовало более 1 миллиона 330 тысяч человек, что составляет 78% от тех, кто подал заявление", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

