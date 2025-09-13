https://ria.ru/20250913/vybory-2041620918.html
Памфилова заявила о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
Памфилова заявила о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов - РИА Новости, 13.09.2025
Памфилова заявила о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:20:00+03:00
2025-09-13T10:20:00+03:00
2025-09-13T10:20:00+03:00
россия
элла памфилова
единый день голосования — 2025
цик рф
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
россия
Памфилова заявила о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
