Около десяти миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня
Около десяти миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня - РИА Новости, 13.09.2025
Около десяти миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня
Около десяти миллионов человек по всей стране уже проголосовали на выборах разного уровня, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:11:00+03:00
2025-09-13T10:11:00+03:00
2025-09-13T10:55:00+03:00
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Около десяти миллионов человек по всей стране уже проголосовали на выборах разного уровня, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."По всей стране, по всем уровням выборов проголосовало около десяти миллионов человек, то есть очень довольно приличная явка", — сказала она на брифинге.По последним данным: Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
2025
Около десяти миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня
