Около десяти миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня
10:11 13.09.2025 (обновлено: 10:55 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/vybory-2041619287.html
Около десяти миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Около десяти миллионов человек по всей стране уже проголосовали на выборах разного уровня, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."По всей стране, по всем уровням выборов проголосовало около десяти миллионов человек, то есть очень довольно приличная явка", — сказала она на брифинге.По последним данным: Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Около десяти миллионов человек по всей стране уже проголосовали на выборах разного уровня, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"По всей стране, по всем уровням выборов проголосовало около десяти миллионов человек, то есть очень довольно приличная явка", — сказала она на брифинге.
Женщина голосует на выборах кандидатов в думу уссурийского городского округа Приморского края на избирательном участке во Владивостоке.

Единый день голосования

Женщина голосует на выборах кандидатов в думу уссурийского городского округа Приморского края на избирательном участке во Владивостоке.

По последним данным:
  • более 55 тысяч человек проголосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местах;
  • более 453 тысяч избирателей приняли участие в голосовании в приграничных регионах;
  • более 1,3 миллиона россиян проголосовали на платформе ДЭГ.
