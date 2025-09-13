https://ria.ru/20250913/vvs-2041737746.html

Румыния заявила о перехвате якобы российского дрона

Румыния заявила о перехвате якобы российского дрона - РИА Новости, 13.09.2025

Румыния заявила о перехвате якобы российского дрона

Военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник, заявив, что он российский, сообщил телеканал Antena 3. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T20:43:00+03:00

2025-09-13T20:43:00+03:00

2025-09-13T20:44:00+03:00

в мире

польша

румыния

украина

дональд туск

f-16

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974988404_0:26:2760:1579_1920x0_80_0_0_77ea2fbf22bb2cc3eeb101dd7b61e7cc.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник, заявив, что он российский, сообщил телеканал Antena 3."В 18:23 истребители F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии, который они сопровождали примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в Тулче, после чего он исчез с радаров. <…> В 18:45 российский беспилотник потерпел крушение в Тулче", — говорится в заявлении.Отмечается, что дрон не летал над населенными пунктами и "не представлял непосредственной угрозы безопасности для населения".Доказательств российского происхождения беспилотника в сообщении не приводится.Ранее в субботу польские военные подняли в небо авиацию из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши подчеркнуло, что операция носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности.В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.

https://ria.ru/20250913/polsha-2041714759.html

https://ria.ru/20250913/ukraina-2041707050.html

https://ria.ru/20250913/polsha-2041594787.html

польша

румыния

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, румыния, украина, дональд туск, f-16, россия