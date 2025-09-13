Рейтинг@Mail.ru
Румыния заявила о перехвате якобы российского дрона - РИА Новости, 13.09.2025
20:43 13.09.2025 (обновлено: 20:44 13.09.2025)
Румыния заявила о перехвате якобы российского дрона
Военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник, заявив, что он российский, сообщил телеканал Antena 3. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник, заявив, что он российский, сообщил телеканал Antena 3."В 18:23 истребители F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии, который они сопровождали примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в Тулче, после чего он исчез с радаров. &lt;…&gt; В 18:45 российский беспилотник потерпел крушение в Тулче", — говорится в заявлении.Отмечается, что дрон не летал над населенными пунктами и "не представлял непосредственной угрозы безопасности для населения".Доказательств российского происхождения беспилотника в сообщении не приводится.Ранее в субботу польские военные подняли в небо авиацию из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши подчеркнуло, что операция носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности.В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник, заявив, что он российский, сообщил телеканал Antena 3.
"В 18:23 истребители F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии, который они сопровождали примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в Тулче, после чего он исчез с радаров. <…> В 18:45 российский беспилотник потерпел крушение в Тулче", — говорится в заявлении.
Отмечается, что дрон не летал над населенными пунктами и "не представлял непосредственной угрозы безопасности для населения".
Доказательств российского происхождения беспилотника в сообщении не приводится.
Ранее в субботу польские военные подняли в небо авиацию из-за активности БПЛА в приграничных районах Украины. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши подчеркнуло, что операция носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
