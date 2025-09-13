Рейтинг@Mail.ru
21:11 13.09.2025
"Цветная" революция в Сербии провалилась, заявил Вучич
"Цветная" революция в Сербии провалилась, заявил Вучич
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
патриарх сербский порфирий
БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "цветная" революция в Сербии провалились, а потому необходимо примирение между гражданами. Вучич в пятницу сказал, что 13 сентября пройдут собрания против выступлений студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей Сербии примерно в 140 населенных пунктах страны и отметил. "Люди просто хотят жить нормально, чтобы над ними никто не издевался, чтобы они были свободными, чтобы у них были права, как и у всех остальных, ничего больше. Нормальность заключается в том, чтобы мы разговаривали, помирились с нашими сестрами и братьями. Чтобы они поняли, что провалилась цветная революция, что народ победил и сейчас мы все должны объединиться и двигаться вперед", - заявил сербский лидер журналистам на собрании граждан в районе Баница на окраине Белграда. По данным МВД Сербии, 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Инциденты с участием полиции, сторонников и противников Вучича произошли в тот день в городах Косьерич, Шабац, Чачак и Ниш. Мирные акции против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры прошли 20 и 23 августа прошли в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников. Сербский президент Александр Вучич в ночь на субботу заявил в телеэфире, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
