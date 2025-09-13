Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВСУ объявил военных, гибель которых видел, пропавшими без вести - РИА Новости, 13.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 13.09.2025
Офицер ВСУ объявил военных, гибель которых видел, пропавшими без вести
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Офицер 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" объявил пропавшими без вести военнослужащих, свидетелем уничтожения которых был он сам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По рассказу одной из родственниц, ее сына после семи дней подготовки отправили сразу на штурм, где без вести пропала вся его группа. В это время их командир находился на командно-наблюдательном пункте и наблюдал с дрона, как его личный состав уничтожают. По итогу всю группу объявили "пропавшей", несмотря на то, что командир был свидетелем их ликвидации", - сказал собеседник агентства. По его словам, другая родственница солдата рассказала, как группу из шести человек отправили на позиции, где уже были российские войска, в результате чего все шестеро пропали без вести. За всем этим со стороны наблюдал командир группы. "Родственники обвиняют командование полка в отправке на штурм неподготовленных военнослужащих. Им не организуется никакой поддержки и прикрытия, после чего их судьба умалчивается. При этом командование получает награды от Зеленского и (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского, в то время как родные месяцами находятся в неведении о судьбе своих мужей и сыновей", - сказали в силовых структурах.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Офицер 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" объявил пропавшими без вести военнослужащих, свидетелем уничтожения которых был он сам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По рассказу одной из родственниц, ее сына после семи дней подготовки отправили сразу на штурм, где без вести пропала вся его группа. В это время их командир находился на командно-наблюдательном пункте и наблюдал с дрона, как его личный состав уничтожают. По итогу всю группу объявили "пропавшей", несмотря на то, что командир был свидетелем их ликвидации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, другая родственница солдата рассказала, как группу из шести человек отправили на позиции, где уже были российские войска, в результате чего все шестеро пропали без вести. За всем этим со стороны наблюдал командир группы.
"Родственники обвиняют командование полка в отправке на штурм неподготовленных военнослужащих. Им не организуется никакой поддержки и прикрытия, после чего их судьба умалчивается. При этом командование получает награды от Зеленского и (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского, в то время как родные месяцами находятся в неведении о судьбе своих мужей и сыновей", - сказали в силовых структурах.
