ВСУ практически оставили Купянск, заявил Ганчев
13.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 13.09.2025 (обновлено: 21:31 13.09.2025)
ВСУ практически оставили Купянск, заявил Ганчев
ВСУ практически оставили Купянск, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live".
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. ВСУ практически оставили Купянск, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live". &quot;Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. А с передовых позиций они уже стараются, конечно, отходить&quot;, — сказал он. На прошлой неделе Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории города. Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. ВСУ практически оставили Купянск, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live".
"Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. А с передовых позиций они уже стараются, конечно, отходить", — сказал он.

На прошлой неделе Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории города.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
