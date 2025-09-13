https://ria.ru/20250913/vsu-2041744120.html

ВСУ практически оставили Купянск, заявил Ганчев

ВСУ практически оставили Купянск, заявил Ганчев

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. ВСУ практически оставили Купянск, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live". "Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. А с передовых позиций они уже стараются, конечно, отходить", — сказал он. На прошлой неделе Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории города. Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

