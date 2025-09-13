https://ria.ru/20250913/vsu-2041740296.html

Российские силовики объяснили, почему ВСУ бросают погибших на поле боя

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

в мире

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не вывозит тела погибших с поля боя, чтобы снизить статистику потерь, и объявляет их без вести пропавшими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование бригады попросту не вывозит тела с позиций возле Садков что-бы занизить статистику потерь. Такую тенденцию заметили родственники военнослужащих 80-й бригады", - сказал собеседник агентства. Соотношение пропавших без вести к погибшим в 80-й бригаде очень велико в сравнении с другими подразделениями, отметил он. "Большинство из них так и остается лежать в лесных массивах возле Садков", - сказал он.

украина

