Российские силовики объяснили, почему ВСУ бросают погибших на поле боя

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не вывозит тела погибших с поля боя, чтобы снизить статистику потерь, и объявляет их без вести пропавшими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование бригады попросту не вывозит тела с позиций возле Садков что-бы занизить статистику потерь. Такую тенденцию заметили родственники военнослужащих 80-й бригады", - сказал собеседник агентства. Соотношение пропавших без вести к погибшим в 80-й бригаде очень велико в сравнении с другими подразделениями, отметил он. "Большинство из них так и остается лежать в лесных массивах возле Садков", - сказал он.
