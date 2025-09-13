https://ria.ru/20250913/vsu-2041737144.html
Российские силовики раскрыли схему-ловушку набора в ВСУ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Киевский режим организовал такую схему набора в ВСУ, что не сумевшие попасть в нужное им подразделение уже не могут разорвать контракт и оказываются в пехоте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские СМИ массово распространяют объявления о наборе в ВСУ по различным специальностям. Рекрутинговые центры предлагают вакансии от сантехника до элитного бойца ССО, но есть один нюанс. Прежде чем попасть в то подразделение, приглянувшееся потенциальному новобранцу, необходимо подписать контракт с ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, после этого добровольцу дают возможность пройти собеседование или испытания на ту специальность, которая ему по душе, но велика вероятность, что он эти испытания не пройдет или должность окажется вдруг занятой. "И вот тогда бедолаге прямая дорога в пехоту. Разорвать контракт он уже не сможет, любые поползновения в сторону будут расцениваться как дезертирство со всеми вытекающими последствиями", - отметили в силовых структурах.
