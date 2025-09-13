Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики раскрыли схему-ловушку набора в ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/vsu-2041737144.html
Российские силовики раскрыли схему-ловушку набора в ВСУ
Российские силовики раскрыли схему-ловушку набора в ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025
Российские силовики раскрыли схему-ловушку набора в ВСУ
Киевский режим организовал такую схему набора в ВСУ, что не сумевшие попасть в нужное им подразделение уже не могут разорвать контракт и оказываются в пехоте,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T20:41:00+03:00
2025-09-13T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Киевский режим организовал такую схему набора в ВСУ, что не сумевшие попасть в нужное им подразделение уже не могут разорвать контракт и оказываются в пехоте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские СМИ массово распространяют объявления о наборе в ВСУ по различным специальностям. Рекрутинговые центры предлагают вакансии от сантехника до элитного бойца ССО, но есть один нюанс. Прежде чем попасть в то подразделение, приглянувшееся потенциальному новобранцу, необходимо подписать контракт с ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, после этого добровольцу дают возможность пройти собеседование или испытания на ту специальность, которая ему по душе, но велика вероятность, что он эти испытания не пройдет или должность окажется вдруг занятой. "И вот тогда бедолаге прямая дорога в пехоту. Разорвать контракт он уже не сможет, любые поползновения в сторону будут расцениваться как дезертирство со всеми вытекающими последствиями", - отметили в силовых структурах.
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041558409.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Российские силовики раскрыли схему-ловушку набора в ВСУ

Созданная киевским режимом схема набора в ВСУ стала ловушкой для добровольцев

© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Киевский режим организовал такую схему набора в ВСУ, что не сумевшие попасть в нужное им подразделение уже не могут разорвать контракт и оказываются в пехоте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Украинские СМИ массово распространяют объявления о наборе в ВСУ по различным специальностям. Рекрутинговые центры предлагают вакансии от сантехника до элитного бойца ССО, но есть один нюанс. Прежде чем попасть в то подразделение, приглянувшееся потенциальному новобранцу, необходимо подписать контракт с ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого добровольцу дают возможность пройти собеседование или испытания на ту специальность, которая ему по душе, но велика вероятность, что он эти испытания не пройдет или должность окажется вдруг занятой.
"И вот тогда бедолаге прямая дорога в пехоту. Разорвать контракт он уже не сможет, любые поползновения в сторону будут расцениваться как дезертирство со всеми вытекающими последствиями", - отметили в силовых структурах.
Военнослужащая Украинской армии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ
12 сентября, 20:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала