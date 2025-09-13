Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 13.09.2025 (обновлено: 12:13 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/vsu-2041637492.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ "Запад", сообщило Минобороны России в субботу. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T12:07:00+03:00
2025-09-13T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
сша
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ "Запад", сообщило Минобороны России в субботу."Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушкова Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики, отметили в российском оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы украины, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, США, Харьковская область
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ "Запад", сообщило Минобороны России в субботу.
«
"Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушкова Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики, отметили в российском оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныСШАХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала