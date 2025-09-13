https://ria.ru/20250913/vsu-2041637492.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ "Запад", сообщило Минобороны России в субботу. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T12:07:00+03:00
2025-09-13T12:07:00+03:00
2025-09-13T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
сша
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ "Запад", сообщило Минобороны России в субботу."Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушкова Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики, отметили в российском оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, США, Харьковская область
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действия войск "Запад"