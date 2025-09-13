https://ria.ru/20250913/vsu-2041637492.html

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ "Запад", сообщило Минобороны России в субботу. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действия группировки ВС РФ "Запад", сообщило Минобороны России в субботу."Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушкова Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики, отметили в российском оборонном ведомстве.

