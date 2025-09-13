Рейтинг@Mail.ru
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 13.09.2025 (обновлено: 11:30 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/vsu-2041616135.html
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:52:00+03:00
2025-09-13T11:30:00+03:00
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041631989_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26311825a022c4c457dca2fd15305b16.jpg
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу. Поврежден фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также посечены осколками пять припаркованных автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в поселке Комсомольский Белгородского района БПЛА ударил по частному домовладению. Оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041631989_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_206f16a9c0adaa3841a26f3508ae4202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ

Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и ранения при детонации БПЛА

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу. Поврежден фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также посечены осколками пять припаркованных автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в поселке Комсомольский Белгородского района БПЛА ударил по частному домовладению. Оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Вооруженные силы УкраиныБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала