https://ria.ru/20250913/vsu-2041616135.html
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:52:00+03:00
2025-09-13T09:52:00+03:00
2025-09-13T11:30:00+03:00
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041631989_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26311825a022c4c457dca2fd15305b16.jpg
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу. Поврежден фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также посечены осколками пять припаркованных автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в поселке Комсомольский Белгородского района БПЛА ударил по частному домовладению. Оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041631989_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_206f16a9c0adaa3841a26f3508ae4202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и ранения при детонации БПЛА