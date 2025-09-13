https://ria.ru/20250913/vsu-2041616135.html

Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ

Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025

Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ

Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.09.2025

БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Жительница Белгорода получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу. Поврежден фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также посечены осколками пять припаркованных автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в поселке Комсомольский Белгородского района БПЛА ударил по частному домовладению. Оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.

