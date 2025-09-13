https://ria.ru/20250913/vsu-2041615474.html

В Херсонской области мирные жители пострадали при обстреле ВСУ

Два мирных жителя в Алешках, один в Великих Копанях и один в Новой Збурьевке получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков киевского режима, всего РИА Новости, 13.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя в Алешках, один в Великих Копанях и один в Новой Збурьевке получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 119 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ получили ранения: в Алешках два мирных жителя, в Великих Копанях - один мирный житель, и в Новой Збурьевке - один мирный житель. В течение светлого времени суток, боевики киевского режима нанесли 84 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 22 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 13 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 119 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Алешки, Новая Збурьевка, Днепряны, Нова Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря, Корсунка.

