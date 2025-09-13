Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР умер волонтер, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 13.09.2025
В ЛНР умер волонтер, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Известный в прифронтовых районах ЛНР предприниматель и волонтер Андрей Лагерь, пострадавший в результате атаки БПЛА на его выездную автолавку 8 сентября, скончался в больнице, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. Колягин 8 сентября сообщал, что украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная в ЛНР, пострадал предприниматель-волонтер, развозивший жителям района продукты и закрывший собой жену от дрона. "С прискорбием сообщаю, что спустя нескольких дней борьбы за жизнь после телесных травм, полученных 8 сентября 2025 года в результате удара БПЛА, скончался житель нашего округа, индивидуальный предприниматель Лагерь Андрей Валентинович. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьезные. От полученных увечий Андрей Валентинович скончался в больнице", - написал Колягин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Андрей Лагерь на протяжении трех лет обеспечивал базовые потребности в продуктах питания жителей отдаленных городов, поселков и сел нашего муниципалитета, включая Попасную, Камышеваху, Новозвановку. Обеспечивал работу автобусных рейсов в Попасную, Камышеваху, Нижнее и Тошковку, а также на постоянной основе оказывал волонтерскую помощь, направленную на улучшение условий жизни на освобожденных территориях. Неоднократно подвергался обстрелам, но не бросал людей - доставлял еду, тепло и поддержку тем, кто остался в освобожденных территориях городского округа Первомайск. Его мужество и бескорыстие - пример настоящего гражданского долга", - подчеркнул Колягин. Он отметил, что ранее за добросовестный труд и социальную ответственность Андрей Валентинович был награжден почетным знаком "От благодарного народа ЛНР".
В ЛНР умер волонтер, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ

Пострадавший от дрона в ЛНР предприниматель и волонтер Лагерь умер в больнице

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Известный в прифронтовых районах ЛНР предприниматель и волонтер Андрей Лагерь, пострадавший в результате атаки БПЛА на его выездную автолавку 8 сентября, скончался в больнице, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
Колягин 8 сентября сообщал, что украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная в ЛНР, пострадал предприниматель-волонтер, развозивший жителям района продукты и закрывший собой жену от дрона.
"С прискорбием сообщаю, что спустя нескольких дней борьбы за жизнь после телесных травм, полученных 8 сентября 2025 года в результате удара БПЛА, скончался житель нашего округа, индивидуальный предприниматель Лагерь Андрей Валентинович. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьезные. От полученных увечий Андрей Валентинович скончался в больнице", - написал Колягин.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Андрей Лагерь на протяжении трех лет обеспечивал базовые потребности в продуктах питания жителей отдаленных городов, поселков и сел нашего муниципалитета, включая Попасную, Камышеваху, Новозвановку. Обеспечивал работу автобусных рейсов в Попасную, Камышеваху, Нижнее и Тошковку, а также на постоянной основе оказывал волонтерскую помощь, направленную на улучшение условий жизни на освобожденных территориях. Неоднократно подвергался обстрелам, но не бросал людей - доставлял еду, тепло и поддержку тем, кто остался в освобожденных территориях городского округа Первомайск. Его мужество и бескорыстие - пример настоящего гражданского долга", - подчеркнул Колягин.
Он отметил, что ранее за добросовестный труд и социальную ответственность Андрей Валентинович был награжден почетным знаком "От благодарного народа ЛНР".
