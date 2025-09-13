Рейтинг@Mail.ru
Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников, заявил Володин
09:43 13.09.2025
Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников, заявил Володин
2025-09-13T09:43:00+03:00
2025-09-13T09:43:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что учебный день старшеклассника с дорогой и домашними заданиями занимает около 12 часов, что негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, по его словам, депутатам ГД будет правильно вернуться к рассмотрению вопроса о чрезмерной нагрузке на школьников. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил РИА Новости, что школьники, независимо от класса, должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, это единое время, утвержденное министерством. "В таком случае распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так: 8.00-14.00 - учеба в школе; 14.00-16.00 - дорога домой и короткий отдых; 16.00-19.30 - выполнение домашней работы. Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. Проблемы остаются. А значит, правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников", - написал Володин в своем канале в Мах. Председатель Госдумы отметил, что при таком распорядке дня школьника у него не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей. Кроме того, по его мнению, это "негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации", а также приводит к формальному выполнению домашнего задания, особенно с учетом современных технологий. "Причем предварительный анализ, проведенный комитетом Государственной Думы по просвещению, показал, что разработанные в 2025 году министерством рекомендации к вариантам расписания уроков не являются обязательными. Иными словами, 3,5 часа - это не максимум. Может быть больше", - добавил он.
россия
общество, россия, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что учебный день старшеклассника с дорогой и домашними заданиями занимает около 12 часов, что негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, по его словам, депутатам ГД будет правильно вернуться к рассмотрению вопроса о чрезмерной нагрузке на школьников.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил РИА Новости, что школьники, независимо от класса, должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, это единое время, утвержденное министерством.
"В таком случае распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так: 8.00-14.00 - учеба в школе; 14.00-16.00 - дорога домой и короткий отдых; 16.00-19.30 - выполнение домашней работы. Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. Проблемы остаются. А значит, правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников", - написал Володин в своем канале в Мах.
Председатель Госдумы отметил, что при таком распорядке дня школьника у него не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей. Кроме того, по его мнению, это "негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации", а также приводит к формальному выполнению домашнего задания, особенно с учетом современных технологий.
"Причем предварительный анализ, проведенный комитетом Государственной Думы по просвещению, показал, что разработанные в 2025 году министерством рекомендации к вариантам расписания уроков не являются обязательными. Иными словами, 3,5 часа - это не максимум. Может быть больше", - добавил он.
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинСергей КравцовГосдума РФ
 
 
