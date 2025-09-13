https://ria.ru/20250913/vokzal-2041583859.html
В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны - РИА Новости, 13.09.2025
В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T00:43:00+03:00
2025-09-13T00:43:00+03:00
2025-09-13T05:47:00+03:00
безопасность
мурманск
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591384731_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_6e69724bfef49df774754621e8d2cfb9.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники - "мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские". При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты. "Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу", - написал Чибис в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мурманск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591384731_15:0:1454:1079_1920x0_80_0_0_00ac6d12cd42d27e1e6b9e69139063b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, мурманск, мурманская область, андрей чибис
Безопасность, Мурманск, Мурманская область, Андрей Чибис
В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
Чибис: в районе железнодорожного вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны