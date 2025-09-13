Рейтинг@Mail.ru
В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
00:43 13.09.2025 (обновлено: 05:47 13.09.2025)
В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники - "мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские". При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты. "Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу", - написал Чибис в Telegram-канале.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в Мурманске работает в штатном режиме, ранее в районе вокзала были обнаружены БПЛА, по внешнему виду - гражданские, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники - "мультикоптеры, по внешнему виду - гражданские". При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты.
"Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу", - написал Чибис в Telegram-канале.
