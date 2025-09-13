В Непале отменили комендантский час, сообщают СМИ
Himalayan Times: в Непале после избрания премьера отменили комендантский час
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Непала отменили введенный ранее комендантский час на фоне избрания временного премьер-министра, сообщает газета Himalayan Times.
"Правительство отменило общенациональный комендантский час и запретительные постановления, введенные ранее на этой неделе, на следующий день после того, как бывшая главная судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве временного премьер-министра Непала", - пишет издание.
Ограничительные меры были введены после массовых беспорядков 9-10 сентября, в результате которых погибли 34 человека, получили ранения более 1300 человек и был нанесен ущерб государственной и частной собственности в размере более 1,4 миллиарда долларов.
В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало министерство здравоохранения и народонаселения Непала, в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались 34 человека, лечение получают более тысячи пострадавших.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.