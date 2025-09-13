https://ria.ru/20250913/vlasti-2041617513.html

В Непале отменили комендантский час, сообщают СМИ

В Непале отменили комендантский час, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.09.2025

В Непале отменили комендантский час, сообщают СМИ

Власти Непала отменили введенный ранее комендантский час на фоне избрания временного премьер-министра, сообщает газета Himalayan Times. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T10:01:00+03:00

2025-09-13T10:01:00+03:00

2025-09-13T10:01:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040697440_0:83:3072:1810_1920x0_80_0_0_35e04fc6897c2691e1d8fd564cf79065.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Непала отменили введенный ранее комендантский час на фоне избрания временного премьер-министра, сообщает газета Himalayan Times. "Правительство отменило общенациональный комендантский час и запретительные постановления, введенные ранее на этой неделе, на следующий день после того, как бывшая главная судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве временного премьер-министра Непала", - пишет издание. Ограничительные меры были введены после массовых беспорядков 9-10 сентября, в результате которых погибли 34 человека, получили ранения более 1300 человек и был нанесен ущерб государственной и частной собственности в размере более 1,4 миллиарда долларов. В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало министерство здравоохранения и народонаселения Непала, в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались 34 человека, лечение получают более тысячи пострадавших. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

https://ria.ru/20250912/katmandu-2041500926.html

https://ria.ru/20250913/nepal-2041608656.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале