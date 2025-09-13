Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы - РИА Новости, 13.09.2025
18:11 13.09.2025 (обновлено: 20:56 13.09.2025)
Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы
Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз, следует из сообщения на сайте визового центра BLS. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз, следует из сообщения на сайте визового центра BLS. &quot;Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления&quot;, —говорится в публикации.По информации Евросоюза, в прошлом году в России выдали краткосрочных виз примерно на 20% больше, чем в 2023-м. Всего они одобрили около 542 тысяч заявлений. Из них:
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз, следует из сообщения на сайте визового центра BLS.
"Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления", —говорится в публикации.

По информации Евросоюза, в прошлом году в России выдали краткосрочных виз примерно на 20% больше, чем в 2023-м. Всего они одобрили около 542 тысяч заявлений. Из них:
  • Консульство Италии выдало более 152 тысяч виз;
  • Франции — около 124 тысяч;
  • Испании — примерно 111 тысяч;
  • Греции — почти 60 тысяч.
Курортная страна усложнила правила для россиян
17 июня, 01:03
 
