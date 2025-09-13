https://ria.ru/20250913/vizy-2041706565.html

Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы

Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз, следует из сообщения на сайте визового центра BLS. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз, следует из сообщения на сайте визового центра BLS. "Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления", —говорится в публикации.По информации Евросоюза, в прошлом году в России выдали краткосрочных виз примерно на 20% больше, чем в 2023-м. Всего они одобрили около 542 тысяч заявлений. Из них:

