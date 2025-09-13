Политолог назвал причину демонстраций в Лондоне
Доцент Мартынов: правительство Стармера не оправдало надежд британцев
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Демонстрации в Великобритании вызваны тем, что правительство премьера Кира Стармера не оправдало надежд британцев, так как оно лояльно к мигрантам и "нырнуло с головой" в украинский конфликт, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
«
"Правительство лейбористов Стармера не оправдало надежд коренных британцев. Традиционно свергнув на выборах многолетнее правление Тори, трудяги надеялись, что их коренная партия соберет правительство и займется жизнью людей. Однако Стармер не нашел ничего лучшего, как нырнуть с головой в украинскую химеру, пойдя на поводу своих спецслужб", - сказал Мартынов.
По его мнению, британцев на фоне безработицы и снижения доходов стали сильно раздражать люди, говорящие на чужом языке и живущие на их социальные деньги, которые правительство могло бы потратить на решение проблем коренных жителей.
"Этой ситуацией не могли не воспользоваться националистические силы. Тем более, что в случае роспуска парламента, у Британской национальной партии есть все шансы получить места в парламенте. Сегодня они продемонстрировали свой потенциал", - отметил эксперт.
Неслучайно антимигрантские массовые демонстрации в Британии публично поддержал американский предприниматель Илон Маск, полагает Мартынов. "Несмотря на размолвку с Трампом, он остается одним из мировых символов трампизма", - указал он.
Участники акции в Лондоне правого политика Томми Робинсона собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.