Политолог назвал причину демонстраций в Лондоне

22:25 13.09.2025 (обновлено: 22:26 13.09.2025)
в мире
великобритания
россия
лондон
кир стармер
алексей мартынов (политолог)
илон маск
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Демонстрации в Великобритании вызваны тем, что правительство премьера Кира Стармера не оправдало надежд британцев, так как оно лояльно к мигрантам и "нырнуло с головой" в украинский конфликт, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Правительство лейбористов Стармера не оправдало надежд коренных британцев. Традиционно свергнув на выборах многолетнее правление Тори, трудяги надеялись, что их коренная партия соберет правительство и займется жизнью людей. Однако Стармер не нашел ничего лучшего, как нырнуть с головой в украинскую химеру, пойдя на поводу своих спецслужб", - сказал Мартынов. По его мнению, британцев на фоне безработицы и снижения доходов стали сильно раздражать люди, говорящие на чужом языке и живущие на их социальные деньги, которые правительство могло бы потратить на решение проблем коренных жителей. "Этой ситуацией не могли не воспользоваться националистические силы. Тем более, что в случае роспуска парламента, у Британской национальной партии есть все шансы получить места в парламенте. Сегодня они продемонстрировали свой потенциал", - отметил эксперт. Неслучайно антимигрантские массовые демонстрации в Британии публично поддержал американский предприниматель Илон Маск, полагает Мартынов. "Несмотря на размолвку с Трампом, он остается одним из мировых символов трампизма", - указал он. Участники акции в Лондоне правого политика Томми Робинсона собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
в мире, великобритания, россия, лондон, кир стармер, алексей мартынов (политолог), илон маск
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Кир Стармер, Алексей Мартынов (политолог), Илон Маск
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Часть демонстрантов в Лондоне еще остаются на занятой ими колонне Нельсона
Вчера, 21:35
Вчера, 21:35
Маск призвал к роспуску парламента Великобритании
Вчера, 21:27
Вчера, 21:27
 
