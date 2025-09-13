Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 13.09.2025
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских боевиков, расположенный в полуразрушенном здании на окраине населённого пункта на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты заняли боевую позицию и навели боевую машину на цель. После чего выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 километров. Корректировка огня велась в режиме реального времени с командного пункта.
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских боевиков, расположенный в полуразрушенном здании на окраине населённого пункта на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что танкисты заняли боевую позицию и навели боевую машину на цель. После чего выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 километров. Корректировка огня велась в режиме реального времени с командного пункта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
