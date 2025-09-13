https://ria.ru/20250913/upravlenie-2041593937.html
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.09.2025
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:07:00+03:00
2025-09-13T05:07:00+03:00
2025-09-13T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573311_0:129:2415:1487_1920x0_80_0_0_6433453e0310c7abf0dcf6f270d02516.jpg
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских боевиков, расположенный в полуразрушенном здании на окраине населённого пункта на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты заняли боевую позицию и навели боевую машину на цель. После чего выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 километров. Корректировка огня велась в режиме реального времени с командного пункта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573311_131:0:2284:1615_1920x0_80_0_0_1df87b725eee5c4181d648975733f680.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Экипаж танка уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении