Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573311_0:129:2415:1487_1920x0_80_0_0_6433453e0310c7abf0dcf6f270d02516.jpg

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских боевиков, расположенный в полуразрушенном здании на окраине населённого пункта на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты заняли боевую позицию и навели боевую машину на цель. После чего выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 километров. Корректировка огня велась в режиме реального времени с командного пункта.

