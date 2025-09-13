Рейтинг@Mail.ru
В американские университеты поступают массовые ложные звонки о стрельбе - РИА Новости, 13.09.2025
16:34 13.09.2025
В американские университеты поступают массовые ложные звонки о стрельбе
2025-09-13T16:34:00+03:00
2025-09-13T16:34:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американские университеты столкнулись с волной полицейских рейдов из-за ложных звонков о якобы стрельбе на их территории после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал ABC. "Университетские кампусы по всей Америке переживают эпидемию ложных вызовов о якобы стрельбах… после того, как был застрелен Чарли Кирк", - указывает телеканал. По данным ABC, рейды коснулись как минимум десяти вузов, в том числе в Виргинии и Луизиане, где из-за этого были отменены занятия. При этом у полиции нет иного выбора, кроме как реагировать на эти звонки, поскольку неизвестно, какие из них правдивые. В такой ситуации происходят несчастные случаи – так, в ходе полицейского рейда после одного из таких звонков огнестрельное ранение получил курсант академии ВМС США, который принял сотрудников правоохранительных органов за угрозу. Его пришлось доставлять в больницу на вертолете. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американские университеты столкнулись с волной полицейских рейдов из-за ложных звонков о якобы стрельбе на их территории после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал ABC.
"Университетские кампусы по всей Америке переживают эпидемию ложных вызовов о якобы стрельбах… после того, как был застрелен Чарли Кирк", - указывает телеканал.
По данным ABC, рейды коснулись как минимум десяти вузов, в том числе в Виргинии и Луизиане, где из-за этого были отменены занятия.
При этом у полиции нет иного выбора, кроме как реагировать на эти звонки, поскольку неизвестно, какие из них правдивые.
В такой ситуации происходят несчастные случаи – так, в ходе полицейского рейда после одного из таких звонков огнестрельное ранение получил курсант академии ВМС США, который принял сотрудников правоохранительных органов за угрозу. Его пришлось доставлять в больницу на вертолете.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
