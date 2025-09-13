https://ria.ru/20250913/ukraina-2041755987.html

Задержанный на Украине оператор ORF смог сбежать от ТЦК, сообщил ОЕ24

Задержанный на Украине оператор ORF смог сбежать от ТЦК, сообщил ОЕ24 - РИА Новости, 13.09.2025

Задержанный на Украине оператор ORF смог сбежать от ТЦК, сообщил ОЕ24

Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF смог покинуть место задержания под стражей в "комиссии по мобилизации", как сообщает... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T23:48:00+03:00

2025-09-13T23:48:00+03:00

2025-09-13T23:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF смог покинуть место задержания под стражей в "комиссии по мобилизации", как сообщает телеканал OE24 со ссылкой на руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца. "При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации", - сообщил Вершютц телеканалу. Затем оператор и его жена "провели ночь где-то в машине в лесу" — из-за страха, что их могут найти и снова задержать. Позднее к ним присоединился их адвокат и отвёз обоих в Киев, пояснил Вершютц. Как ранее сообщал портал ORF, оператор австрийской телерадиокомпании ORF уже несколько дней находится под стражей на Украине. Отмечалось, что мужчине 53 года, в 2022 году он был военным добровольцем и получил ранение во время службы на стороне Украины. Представители телерадиокомпании потребовали от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснения, почему произошло это задержание. Они также поблагодарили МИД Австрии и австрийское посольство в Киеве за их усилия в контактах с украинскими властями.

https://ria.ru/20250909/vsu-2040622548.html

украина

киев

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, австрия