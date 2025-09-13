Рейтинг@Mail.ru
Задержанный на Украине оператор ORF смог сбежать от ТЦК, сообщил ОЕ24
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 13.09.2025
Задержанный на Украине оператор ORF смог сбежать от ТЦК, сообщил ОЕ24
ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF смог покинуть место задержания под стражей в "комиссии по мобилизации", как сообщает телеканал OE24 со ссылкой на руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца. "При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации", - сообщил Вершютц телеканалу. Затем оператор и его жена "провели ночь где-то в машине в лесу" — из-за страха, что их могут найти и снова задержать. Позднее к ним присоединился их адвокат и отвёз обоих в Киев, пояснил Вершютц. Как ранее сообщал портал ORF, оператор австрийской телерадиокомпании ORF уже несколько дней находится под стражей на Украине. Отмечалось, что мужчине 53 года, в 2022 году он был военным добровольцем и получил ранение во время службы на стороне Украины. Представители телерадиокомпании потребовали от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснения, почему произошло это задержание. Они также поблагодарили МИД Австрии и австрийское посольство в Киеве за их усилия в контактах с украинскими властями.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF смог покинуть место задержания под стражей в "комиссии по мобилизации", как сообщает телеканал OE24 со ссылкой на руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца.
"При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации", - сообщил Вершютц телеканалу.
Затем оператор и его жена "провели ночь где-то в машине в лесу" — из-за страха, что их могут найти и снова задержать.
Позднее к ним присоединился их адвокат и отвёз обоих в Киев, пояснил Вершютц.
Как ранее сообщал портал ORF, оператор австрийской телерадиокомпании ORF уже несколько дней находится под стражей на Украине. Отмечалось, что мужчине 53 года, в 2022 году он был военным добровольцем и получил ранение во время службы на стороне Украины. Представители телерадиокомпании потребовали от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснения, почему произошло это задержание. Они также поблагодарили МИД Австрии и австрийское посольство в Киеве за их усилия в контактах с украинскими властями.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Украинский военный раскрыл размер взяток, которые берут в ТЦК
9 сентября, 11:07
 
