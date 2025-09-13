https://ria.ru/20250913/ukraina-2041755987.html
Задержанный на Украине оператор ORF смог сбежать от ТЦК, сообщил ОЕ24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
австрия
ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF смог покинуть место задержания под стражей в "комиссии по мобилизации", как сообщает телеканал OE24 со ссылкой на руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца. "При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации", - сообщил Вершютц телеканалу. Затем оператор и его жена "провели ночь где-то в машине в лесу" — из-за страха, что их могут найти и снова задержать. Позднее к ним присоединился их адвокат и отвёз обоих в Киев, пояснил Вершютц. Как ранее сообщал портал ORF, оператор австрийской телерадиокомпании ORF уже несколько дней находится под стражей на Украине. Отмечалось, что мужчине 53 года, в 2022 году он был военным добровольцем и получил ранение во время службы на стороне Украины. Представители телерадиокомпании потребовали от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснения, почему произошло это задержание. Они также поблагодарили МИД Австрии и австрийское посольство в Киеве за их усилия в контактах с украинскими властями.
