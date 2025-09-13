Рейтинг@Mail.ru
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО
21:55 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО - РИА Новости, 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО
Усиление противовоздушной обороны в странах НАТО будет означать ослабление Украины, написал киевский политолог Виталий Портников в колонке для украинского... РИА Новости, 13.09.2025
в мире
украина
польша
россия
дональд туск
дмитрий песков
нато
евросоюз
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Усиление противовоздушной обороны в странах НАТО будет означать ослабление Украины, написал киевский политолог Виталий Портников в колонке для украинского Espreso."Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность", — посетовал он.Портников также признал, что, если членам НАТО необходимо будет усилить свою ПВО, то это будет сделано за счет средств, которые планировалось направить Украине.НАТО в пятницу объявила о запуске операции "Восточный страж" (Eastern Sentry) по усилению обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что альянс ослабил ПВО на восточном фланге, передав некоторые системы Украине.На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Польша не представила доказательств российского происхождения, сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО постоянно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва не собирается нападать на НАТО и считает это бессмысленным.
украина
польша
россия
в мире, украина, польша, россия, дональд туск, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО

Портников: НАТО будет усиливать свою, а не украинскую ПВО

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Усиление противовоздушной обороны в странах НАТО будет означать ослабление Украины, написал киевский политолог Виталий Портников в колонке для украинского Espreso.
"Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность", — посетовал он.
Портников также признал, что, если членам НАТО необходимо будет усилить свою ПВО, то это будет сделано за счет средств, которые планировалось направить Украине.
НАТО в пятницу объявила о запуске операции "Восточный страж" (Eastern Sentry) по усилению обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что альянс ослабил ПВО на восточном фланге, передав некоторые системы Украине.
На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Польша не представила доказательств российского происхождения, сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО постоянно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва не собирается нападать на НАТО и считает это бессмысленным.
В миреУкраинаПольшаРоссияДональд ТускДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
