"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО

Усиление противовоздушной обороны в странах НАТО будет означать ослабление Украины, написал киевский политолог Виталий Портников в колонке для украинского...

2025-09-13T21:55:00+03:00

в мире

украина

польша

россия

дональд туск

дмитрий песков

нато

евросоюз

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Усиление противовоздушной обороны в странах НАТО будет означать ослабление Украины, написал киевский политолог Виталий Портников в колонке для украинского Espreso."Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность", — посетовал он.Портников также признал, что, если членам НАТО необходимо будет усилить свою ПВО, то это будет сделано за счет средств, которые планировалось направить Украине.НАТО в пятницу объявила о запуске операции "Восточный страж" (Eastern Sentry) по усилению обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что альянс ослабил ПВО на восточном фланге, передав некоторые системы Украине.На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Польша не представила доказательств российского происхождения, сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО постоянно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва не собирается нападать на НАТО и считает это бессмысленным.

украина

польша

россия

2025

