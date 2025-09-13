Рейтинг@Mail.ru
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку войск на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 13.09.2025 (обновлено: 18:48 13.09.2025)
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку войск на Украину
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Аргентинские власти готовы рассмотреть отправку военного контингента на Украину в рамках мирной инициативы, заявил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РБК."Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность", — утверждает он.Виейра также отметил, что в Буэнос-Айресе хотят, чтобы "Владимир Путин и Владимир Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру".Четвертого сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".Путин на пленарном заседании ВЭФ 5 сентября заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Аргентина заявила о готовности рассмотреть отправку войск на Украину

Посол Виейра заявил о готовности Аргентины рассмотреть отправку войск на Украину

Флаг Аргентины
Флаг Аргентины
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
НАТО начала маневры по переброске войск в Литву
Польша подняла в небо авиацию из-за активности БПЛА на Украине
