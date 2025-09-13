https://ria.ru/20250913/ukraina-2041653487.html

Украина получит в кредит от Японии 246 миллионов долларов

Украина получит 246 миллионов долларов в кредит от Японии, сообщило украинское министерство финансов. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украина получит 246 миллионов долларов в кредит от Японии, сообщило украинское министерство финансов. "Украина получит более 246 миллионов долларов от Японии в рамках проекта Всемирного банка в поддержку фискального управления", - говорится в материале на сайте министерства. Отмечается, что средства будут переданы в виде кредита. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

