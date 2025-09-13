Рейтинг@Mail.ru
01:31 13.09.2025
СМИ: Писториус запрашивал на военную поддержку Украины больше одобренного
СМИ: Писториус запрашивал на военную поддержку Украины больше одобренного
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус запрашивал на ближайшие два года на военную поддержку Украины на 10 миллиардов евро больше, чем было одобрено правительством, что приведет к сокращению поставок оружия ВСУ, сообщил таблоид Bild.
"Борис Писториус запросил на ближайшие два года на военную поддержку Украины на целых 10 миллиардов евро больше, чем было одобрено министром финансов Ларсом Клингбайлем и правительством Фридриха Мерца", — говорится в материале.
Согласно официальному документу министерства обороны ФРГ, который был разослан членам бундестага в конце августа, оборонное ведомство еще в июне уведомило министерство финансов о необходимости выделить 15,8 миллиарда евро на следующий год и 12,8 миллиарда евро на 2027 год для военной поддержки Украины. Однако на оба года было выделено лишь по девять миллиардов евро, включая выплаты из фондов ЕС.
В документе минобороны прямо говорит, что такая сумма не соответствуют ожиданиям министерства.
Таким образом, по данным Bild, теперь запланированные контракты с украинской оборонной промышленностью должны быть приостановлены, а меры поддержки ВСУ придется частично отменить или сократить.
При этом в ответ на запрос издания министерство обороны и министерство финансов заявили, что у них нет противоречий во взглядах относительно потребности Украины в помощи в ближайшие годы.
"Значения, учтенные при подготовке бюджета, были совместно согласованы федеральным министром финансов и федеральным министром обороны, поэтому по этому вопросу существует полное согласие", — сообщили представители ведомств.
Ранее во время визита в Киев вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль объявил о намерении властей ФРГ ежегодно выделять на поддержку Украины девять миллиардов евро.
Как сообщал Bild со ссылкой на данные министерства финансов ФРГ, с февраля 2022 года по конец 2024 года Германия оказала Украине поддержку в размере 50,5 миллиарда евро. Из этой суммы 25 миллиардов евро были потрачены на прием украинских беженцев, 17 миллиардов евро – на поставки вооружений и обучение военных, 6,7 миллиарда евро — на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и другую не военную помощь, а еще 1,9 миллиарда были направлены в украинский бюджет (в частности, на зарплаты госслужащим).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
