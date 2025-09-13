В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

https://ria.ru/20250913/ukraina-2041582254.html
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Николаевской области в 22.54. При этом в Черниговской области тревога объявлена в четырех районах, а в Сумской - в пяти районах. Также сигнал тревоги звучит в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
