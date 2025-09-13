https://ria.ru/20250913/ufa-2041704428.html
В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения
В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения - РИА Новости, 13.09.2025
В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T18:03:00+03:00
2025-09-13T18:03:00+03:00
2025-09-13T18:04:00+03:00
оренбург
уфа
республика башкортостан
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/42/1474204234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c039dffede9e4b005e78823dd20e72dc.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Уфы и Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявших рейсы в столицу Башкортостана и один самолет, летевший в Оренбург. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250913/samolet-2041630624.html
оренбург
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/42/1474204234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8993bcb64d56d1b9862d4a578c94bd0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, уфа, республика башкортостан, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Оренбург, Уфа, Республика Башкортостан, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения
В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов