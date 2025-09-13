https://ria.ru/20250913/ufa-2041704428.html

В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения

В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения - РИА Новости, 13.09.2025

В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Уфы и Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявших рейсы в столицу Башкортостана и один самолет, летевший в Оренбург. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил Кореняко.

