В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения

18:03 13.09.2025 (обновлено: 18:04 13.09.2025)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Уфы и Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявших рейсы в столицу Башкортостана и один самолет, летевший в Оренбург. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил Кореняко.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Уфы и Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявших рейсы в столицу Башкортостана и один самолет, летевший в Оренбург.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил Кореняко.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром
