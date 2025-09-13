https://ria.ru/20250913/ufa-2041658544.html
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.09.2025
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:24:00+03:00
2025-09-13T14:24:00+03:00
2025-09-13T14:24:00+03:00
уфа
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250913/azimut-2041640747.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Уфа, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск судов