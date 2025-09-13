https://ria.ru/20250913/ufa-2041658544.html

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

