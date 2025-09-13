https://ria.ru/20250913/udar-2041668190.html
ВС России отработали удар "Кинжалом" на учениях "Запад-2025"
ВС России отработали удар "Кинжалом" на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 13.09.2025
ВС России отработали удар "Кинжалом" на учениях "Запад-2025"
Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" на учениях "Запад-2025" отработали удар по критически важным объектам условного противника, сообщило... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:02:00+03:00
2025-09-13T15:02:00+03:00
2025-09-13T15:27:00+03:00
учения "запад-2025"
миг-31
украинский демократический альянс за реформы (удар)
россия
баренцево море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041669424_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46c0ac141fadf4a2e9c9048ac46541d9.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" на учениях "Запад-2025" отработали удар по критически важным объектам условного противника, сообщило Минобороны РФ в субботу.В ведомстве уточнили, что экипажи самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал" Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025"."При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составила около 4 часов. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041656281.html
https://ria.ru/20250913/udar-2041602868.html
россия
баренцево море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041669424_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_101b41ed827fdbe2958e6880cf7a956f.jpg
Отработка удара "Кинжалом" по критически важным объектам условного противника
МиГ-31 с "Кинжалом" на учениях "Запад-2025" отработали удар по критически важным объектам условного противника, сообщает Минобороны, публикуя соответствующие кадры
2025-09-13T15:02
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учения "запад-2025", миг-31, украинский демократический альянс за реформы (удар), россия, баренцево море, безопасность
Учения "Запад-2025", МиГ-31, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Россия, Баренцево море, Безопасность
ВС России отработали удар "Кинжалом" на учениях "Запад-2025"
МиГ-31 с "Кинжалом" отработали удар по противнику на учениях "Запад-2025"