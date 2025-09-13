https://ria.ru/20250913/udar-2041668190.html

ВС России отработали удар "Кинжалом" на учениях "Запад-2025"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" на учениях "Запад-2025" отработали удар по критически важным объектам условного противника, сообщило Минобороны РФ в субботу.В ведомстве уточнили, что экипажи самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал" Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025"."При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составила около 4 часов. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

