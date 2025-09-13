https://ria.ru/20250913/udar-2041602868.html

ВКС России отработали бомбовые удары на учениях "Запад-2025"

ВКС России отработали бомбовые удары на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 13.09.2025

ВКС России отработали бомбовые удары на учениях "Запад-2025"

Бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли бомбовый удар по объектам условного противника на учениях "Запад-2025", сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T08:04:00+03:00

2025-09-13T08:04:00+03:00

2025-09-13T09:37:00+03:00

россия

украинский демократический альянс за реформы (удар)

ту-22м3

воздушно-космические силы россии

белоруссия

безопасность

баренцево море

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041611333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58e71c13ebf7fc02dd7cf7b6aa92b722.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли бомбовый удар по объектам условного противника на учениях "Запад-2025", сообщило Минобороны."Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе проведения ССУ "Запад-2025", — говорится в заявлении.Летчики дальней авиации разыграли эпизод атаки на условного противника, направленной на нарушение системы управления и уничтожение критически важных объектов.Экипажи действовали в составе пар и наносили авиаудары с высоты около тысячи метров. Поставленные задачи выполнялись с учетом боевого опыта, отметили в ведомстве.Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу. Они пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для обеспечения безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20250912/zapad-2041278538.html

россия

белоруссия

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ударов дальними бомбардировщиками на учениях "Запад-2025" Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России в ходе учения "Запад-2025" нанесли бомбовый удар по критически важным объектам "противника", сообщает Минобороны РФ 2025-09-13T08:04 true PT0M54S

"Бастион" на учениях "Запад-2025" уничтожает корабельную группировку "противника" Расчеты комплексов "Бастион" в рамках учений "Запад-2025" двумя ракетами "Оникс" уничтожили корабельную группировку "противника" у Земли Франца-Иосифа, сообщает Минобороны 2025-09-13T08:04 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), ту-22м3, воздушно-космические силы россии, белоруссия, безопасность, баренцево море, учения "запад-2025"