ВКС России отработали бомбовые удары на учениях "Запад-2025"
ВКС России отработали бомбовые удары на учениях "Запад-2025"
2025-09-13T08:04:00+03:00
2025-09-13T08:04:00+03:00
2025-09-13T09:37:00+03:00
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли бомбовый удар по объектам условного противника на учениях "Запад-2025", сообщило Минобороны."Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе проведения ССУ "Запад-2025", — говорится в заявлении.Летчики дальней авиации разыграли эпизод атаки на условного противника, направленной на нарушение системы управления и уничтожение критически важных объектов.Экипажи действовали в составе пар и наносили авиаудары с высоты около тысячи метров. Поставленные задачи выполнялись с учетом боевого опыта, отметили в ведомстве.Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу. Они пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для обеспечения безопасности Союзного государства.
Кадры ударов дальними бомбардировщиками на учениях "Запад-2025"
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России в ходе учения "Запад-2025" нанесли бомбовый удар по критически важным объектам "противника", сообщает Минобороны РФ
"Бастион" на учениях "Запад-2025" уничтожает корабельную группировку "противника"
Расчеты комплексов "Бастион" в рамках учений "Запад-2025" двумя ракетами "Оникс" уничтожили корабельную группировку "противника" у Земли Франца-Иосифа, сообщает Минобороны
2025-09-13T08:04
