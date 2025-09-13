https://ria.ru/20250913/uchitelya-2041589175.html

В Минпросвещения рассказали о единых критериях начисления зарплаты учителям

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ разрабатывает единые критерии начисления заработный платы учителям, они должны действовать в рамках пилотного проекта в трех регионах страны, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. "Сегодня в рамках проекта по новой системе оплаты труда выбраны три региона, мы с этого учебного года отрабатываем единые критерии начисления заработной платы, учитывающие базовые оклады, стимулирующие и компенсационные выплаты", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума. Кравцов добавил, что благодаря этим мерам зарплата педагогов станет более прозрачной. Кроме того, проект позволит избежать неравномерных выплат, которые наблюдаются в ряде регионов страны. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России планируется утвердить новую систему оплаты труда педагогов, с 2027 года ее должны внедрить во всех образовательных организациях. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

