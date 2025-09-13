Рейтинг@Mail.ru
20:04 13.09.2025 (обновлено: 20:06 13.09.2025)
В Москве закрылись экстерриториальные избирательные участки
Четырнадцать избирательных участков в Москве закончили работу во второй день выборов глав регионов РФ. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Четырнадцать избирательных участков в Москве закончили работу во второй день выборов глав регионов РФ. Экстерриториальные избирательные участки будут работать до 14 сентября, с 8.00 до 20.00 часов. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, в которых проходят выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования. Проголосовать можно в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский". На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. Всего на участках для голосования назначено 84 наблюдателя, 70 человек из них от пяти парламентских политических партий и 14 человек от общественной палаты столицы. На всех участках голосования применена система видеонаблюдения. Всего было подано 17 868 заявлений, чтобы проголосовать за глав регионов РФ на участках Москвы.
Наталья Макарова
Наталья Макарова
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Четырнадцать избирательных участков в Москве закончили работу во второй день выборов глав регионов РФ.
Экстерриториальные избирательные участки будут работать до 14 сентября, с 8.00 до 20.00 часов. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, в которых проходят выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования.
Проголосовать можно в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский".
На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
Всего на участках для голосования назначено 84 наблюдателя, 70 человек из них от пяти парламентских политических партий и 14 человек от общественной палаты столицы. На всех участках голосования применена система видеонаблюдения.
Всего было подано 17 868 заявлений, чтобы проголосовать за глав регионов РФ на участках Москвы.
