Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Юты предположил, что преступник ненавидел Кирка - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 13.09.2025 (обновлено: 02:02 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/ubiytsa-2041585550.html
Губернатор Юты предположил, что преступник ненавидел Кирка
Губернатор Юты предположил, что преступник ненавидел Кирка - РИА Новости, 13.09.2025
Губернатор Юты предположил, что преступник ненавидел Кирка
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс, говоря о мотивах убийцы Кирка, предположил, что преступник ненавидел жертву, его слова и действия, об этом он рассказал в... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T01:23:00+03:00
2025-09-13T02:02:00+03:00
юта
в мире
украина
сша
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041521728_0:71:959:610_1920x0_80_0_0_5cbb39ec20d15ec170147abdbd218b5c.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс, говоря о мотивах убийцы Кирка, предположил, что преступник ненавидел жертву, его слова и действия, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.Кокс также отметил, что все имеющие у властей штата доказательства указывают на то, что преступник действовал в одиночку."Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку", — сказал губернатор.Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250912/smi-2041577577.html
юта
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041521728_0:0:959:720_1920x0_80_0_0_ac11877fa6a041b3090018304ecf77fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юта, в мире, украина, сша, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
Юта, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Губернатор Юты предположил, что преступник ненавидел Кирка

Губернатор Юты Кокс предположил, что преступник ненавидел слова и действия Кирка

© Фото опубликовано CNNПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото опубликовано CNN
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс, говоря о мотивах убийцы Кирка, предположил, что преступник ненавидел жертву, его слова и действия, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Кокс также отметил, что все имеющие у властей штата доказательства указывают на то, что преступник действовал в одиночку.
"Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку", — сказал губернатор.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка учился на электрика, сообщил СNN
12 сентября, 23:22
 
ЮтаВ миреУкраинаСШАДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала