Губернатор Юты Кокс предположил, что преступник ненавидел слова и действия Кирка
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс, говоря о мотивах убийцы Кирка, предположил, что преступник ненавидел жертву, его слова и действия, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Кокс также отметил, что все имеющие у властей штата доказательства указывают на то, что преступник действовал в одиночку.
"Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку", — сказал губернатор.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
