Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор Юты - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 13.09.2025 (обновлено: 02:34 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/ubiytsa-2041584933.html
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор Юты
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор Юты - РИА Новости, 13.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор Юты
Все имеющиеся у властей США доказательства указывают на то, что вероятный убийца консервативного политика и активиста Чарли Кирка действовал в одиночку, заявил... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T01:14:00+03:00
2025-09-13T02:34:00+03:00
сша
в мире
украина
чарли кирк
дональд трамп
юта
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a07007298e383a66734fd432d453ed5.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Все имеющиеся у властей США доказательства указывают на то, что вероятный убийца консервативного политика и активиста Чарли Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс."Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.Губернатор, говоря об о мотивах убийцы Кирка, предположил, что преступник ненавидел жертву, его слова и действия.Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250912/kirk-2041577950.html
сша
украина
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_504fd9b355bba24abfc09ed5c327afbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, украина, чарли кирк, дональд трамп, юта, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
США, В мире, Украина, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Юта, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор Юты

Губернатор Кокс: есть доказательства, что вероятный убийца Кирка был одиночкой

© Фото опубликовано американскими СМИПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото опубликовано американскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Все имеющиеся у властей США доказательства указывают на то, что вероятный убийца консервативного политика и активиста Чарли Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.
"Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Губернатор, говоря об о мотивах убийцы Кирка, предположил, что преступник ненавидел жертву, его слова и действия.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка не голосовал на последних выборах, пишет NYT
12 сентября, 23:34
 
СШАВ миреУкраинаЧарли КиркДональд ТрампЮтаВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала