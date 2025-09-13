https://ria.ru/20250913/tsunami-2041608256.html

На Курилах отменили угрозу цунами

На Курилах отменили угрозу цунами - РИА Новости, 13.09.2025

На Курилах отменили угрозу цунами

Угроза цунами для Северо-Курильского муниципалитета Сахалинской области снята, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:10:00+03:00

2025-09-13T09:10:00+03:00

2025-09-13T09:17:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

сахалинская область

россия

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035537071_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_b175d3e2dd2713fb032f9fa58fee5e31.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Угроза цунами для Северо-Курильского муниципалитета Сахалинской области снята, информирует региональный главк МЧС России."В 17.00 (9.00 мск) от службы Центр цунами поступила информация об отмене угрозы для населения. На территории муниципального округа в период действия предупреждения волны не наблюдалось", - говорится в сообщении ведомства.Как отмечает пресс-служба регионального главка, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, звонков и жалоб от населения не поступало.Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки. Специалисты предупреждали о возможном подходе волны высотой до 0,5 метра к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.

https://ria.ru/20250913/zemletryasenie-2041596582.html

сахалинская область

россия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сахалинская область, россия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области