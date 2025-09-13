https://ria.ru/20250913/tsunami-2041608256.html
На Курилах отменили угрозу цунами
Угроза цунами для Северо-Курильского муниципалитета Сахалинской области снята, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 13.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Угроза цунами для Северо-Курильского муниципалитета Сахалинской области снята, информирует региональный главк МЧС России."В 17.00 (9.00 мск) от службы Центр цунами поступила информация об отмене угрозы для населения. На территории муниципального округа в период действия предупреждения волны не наблюдалось", - говорится в сообщении ведомства.Как отмечает пресс-служба регионального главка, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, звонков и жалоб от населения не поступало.Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки. Специалисты предупреждали о возможном подходе волны высотой до 0,5 метра к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.
