09:10 13.09.2025 (обновлено: 09:17 13.09.2025)
На Курилах отменили угрозу цунами
Угроза цунами для Северо-Курильского муниципалитета Сахалинской области снята, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 13.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Угроза цунами для Северо-Курильского муниципалитета Сахалинской области снята, информирует региональный главк МЧС России."В 17.00 (9.00 мск) от службы Центр цунами поступила информация об отмене угрозы для населения. На территории муниципального округа в период действия предупреждения волны не наблюдалось", - говорится в сообщении ведомства.Как отмечает пресс-служба регионального главка, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, звонков и жалоб от населения не поступало.Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки. Специалисты предупреждали о возможном подходе волны высотой до 0,5 метра к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Угроза цунами для Северо-Курильского муниципалитета Сахалинской области снята, информирует региональный главк МЧС России.
"В 17.00 (9.00 мск) от службы Центр цунами поступила информация об отмене угрозы для населения. На территории муниципального округа в период действия предупреждения волны не наблюдалось", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает пресс-служба регионального главка, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, звонков и жалоб от населения не поступало.
Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки. Специалисты предупреждали о возможном подходе волны высотой до 0,5 метра к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение
Вчера, 06:10
 
