На Камчатке и Курилах после сильного землетрясения объявили угрозу цунами
На Камчатке и Курилах после сильного землетрясения объявили угрозу цунами
2025-09-13T06:42:00+03:00
2025-09-13T06:42:00+03:00
2025-09-13T07:51:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен — РИА Новости. На Камчатке объявили угрозу цунами после сильного землетрясения, произошедшего у восточного побережья полуострова, сообщил губернатор края Владимир Солодов в Telegram-канале."Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", — написал он.Согласно расчетам краевого МЧС, к побережью могут подойти волны высотой:Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа — до 120 сантиметров.Местных жителей призвали уйти подальше от берега. Судам рекомендовали уйти в океан за 50-метровую изобату и держать курс перпендикулярно линии берега.Власти Камчатки ввели режим повышенной готовности.Угрозу цунами объявили и на Северных Курилах. По данным управления МЧС по Сахалинской области, ожидается подход волны высотой до 0,5 метра к островам Парамушир и Шумшу.Землетрясение магнитудой 6,3 (по другим данным — 7,7) произошло в субботу у восточного побережья Камчатки — подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. Эпицентр располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46,8 километра.У берегов Камчатки 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а интенсивность и мощность повторных толчков постепенно снижается. Тем не менее специалисты характеризуют сейсмичность как экстремально высокую. В крае действует режим ЧС природного характера.
