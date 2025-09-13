В ЦИК рассказали о голосовании избирателей в СИЗО вне своего региона
Уже проголосовали почти 1,5 тысячи заключенных в СИЗО вне своего региона
Информационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи избирателей, находящихся в СИЗО за пределами своего региона, подали заявление о голосовании в ЕДГ-2025, сообщила член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина.
"Вчера в 29 субъектах РФ проголосовали у нас те избиратели, которые находятся в следственных изоляторах за пределами своего избирательного округа. Таких заявлений поступило к нам 1425", - сказала Хаймурзина в ходе дискуссии "Обеспечение избирательных прав граждан в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых" в инфоцентре ЦИК.
Она отметила, что в этом году в данной работе задействовано 29 субъектов РФ, 82 следственных изолятора, создано 77 специальных участковых избирательных комиссий. 12 сентября во всех запланированных учреждениях голосование состоялось.
"На сегодняшний день, по состоянию на 9.37 в нашу систему ГАС "Выборы 2.0" были заведены 391 протокол - это 100% протоколов по вчерашнему голосованию", - уточнила Хаймурзина.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.