В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в 2026 году

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов РФ, а также депутатов заксобраний 39 регионов пока запланированы в единый день голосования 2026 года, следует из данных ЦИК России. Согласно презентации, которую продемонстрировали в информационном центре Центральной избирательной комиссии, в ЕДГ-2026 запланированы выборы депутатов Госдумы РФ, избирательные кампании по выборам глав семи субъектов РФ, а также депутатов законодательных собраний в 39 регионах. Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев сообщал РИА Новости, что единый день голосования в 2026 году пройдет 20 сентября.
