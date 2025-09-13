В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в 2026 году

Рейтинг@Mail.ru
12:29 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов РФ, а также депутатов заксобраний 39 регионов пока запланированы в единый день голосования 2026 года, следует из данных ЦИК России. Согласно презентации, которую продемонстрировали в информационном центре Центральной избирательной комиссии, в ЕДГ-2026 запланированы выборы депутатов Госдумы РФ, избирательные кампании по выборам глав семи субъектов РФ, а также депутатов законодательных собраний в 39 регионах. Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев сообщал РИА Новости, что единый день голосования в 2026 году пройдет 20 сентября.
Информационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов РФ, а также депутатов заксобраний 39 регионов пока запланированы в единый день голосования 2026 года, следует из данных ЦИК России.
Согласно презентации, которую продемонстрировали в информационном центре Центральной избирательной комиссии, в ЕДГ-2026 запланированы выборы депутатов Госдумы РФ, избирательные кампании по выборам глав семи субъектов РФ, а также депутатов законодательных собраний в 39 регионах.
Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев сообщал РИА Новости, что единый день голосования в 2026 году пройдет 20 сентября.
