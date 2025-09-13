Рейтинг@Mail.ru
Конная шоу-программа "Русская тройка. Полет сквозь века"
19:20 13.09.2025
Конная шоу-программа "Русская тройка. Полет сквозь века"
Конная шоу-программа "Русская тройка. Полет сквозь века"
2025
Фото, День города Москвы, День города в Москве

Конная шоу-программа "Русская тройка. Полет сквозь века"

© РИА Новости / Григорий Сысоев

На площадке кинопарка "Москино" прошла программа в честь 878-летия Москвы.

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века на территории кинопарка Москино в Москве

На площадке кинопарка "Москино" прошла программа в честь 878-летия Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Гвоздем программы стало конное шоу "Русская тройка. Полет сквозь века".

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века в кинопарке Москино в Москве

Гвоздем программы стало конное шоу "Русская тройка. Полет сквозь века".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Участники конной шоу-программы "Русская тройка. Полет сквозь века".

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века в кинопарке Москино в Москве

Участники конной шоу-программы "Русская тройка. Полет сквозь века".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Представление началось в 15:00 мск и длилось полтора часа.

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века в кинопарке Москино в Москве

Представление началось в 15:00 мск и длилось полтора часа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

У русской тройки нет аналогов в мире. Ее главная особенность — разноаллюрная упряжка. Корренник (так называют центральную и самую сильную лошадь) идет быстрой, размашистой рысью. По бокам скачущие галопом пристяжные — легкие и шустрые, помогающие кореннику тащить экипаж.

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века в кинопарке Москино в Москве

У русской тройки нет аналогов в мире. Ее главная особенность — разноаллюрная упряжка. Корренник (так называют центральную и самую сильную лошадь) идет быстрой, размашистой рысью. По бокам скачущие галопом пристяжные — легкие и шустрые, помогающие кореннику тащить экипаж.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

В программе были представлены почтовые тройки XVIII века, парадные изящные экипажи XIX столетия, мощные советские тяжеловозные тройки XX века и спортивные экипажи.

Конная шоу-программа Русская тройка. Полёт сквозь века

В программе были представлены почтовые тройки XVIII века, парадные изящные экипажи XIX столетия, мощные советские тяжеловозные тройки XX века и спортивные экипажи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Русская тройка – это яркий символ культуры России.

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века в кинопарке Москино в Москве

Русская тройка – это яркий символ культуры России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Шаг за шагом тройки приближаются к включению во Всероссийский реестр национальных неолимпийских видов спорта: это позволит создать федерацию и организовывать регулярные чемпионаты России.

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века в кинопарке Москино в Москве

Шаг за шагом тройки приближаются к включению во Всероссийский реестр национальных неолимпийских видов спорта: это позволит создать федерацию и организовывать регулярные чемпионаты России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Программа завершилась интерактивом с квизом и памятными призами для победителей.

Зрители смотрят на участников конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века в кинопарке Москино в Москве

Программа завершилась интерактивом с квизом и памятными призами для победителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Фото День города Москвы День города в Москве
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
