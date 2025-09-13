Конная шоу-программа "Русская тройка. Полет сквозь века"

На площадке кинопарка "Москино" прошла программа в честь 878-летия Москвы.
На площадке кинопарка "Москино" прошла программа в честь 878-летия Москвы.
Гвоздем программы стало конное шоу "Русская тройка. Полет сквозь века".
Гвоздем программы стало конное шоу "Русская тройка. Полет сквозь века".
Участники конной шоу-программы "Русская тройка. Полет сквозь века".
Участники конной шоу-программы "Русская тройка. Полет сквозь века".
Представление началось в 15:00 мск и длилось полтора часа.
Представление началось в 15:00 мск и длилось полтора часа.
У русской тройки нет аналогов в мире. Ее главная особенность — разноаллюрная упряжка. Корренник (так называют центральную и самую сильную лошадь) идет быстрой, размашистой рысью. По бокам скачущие галопом пристяжные — легкие и шустрые, помогающие кореннику тащить экипаж.
У русской тройки нет аналогов в мире. Ее главная особенность — разноаллюрная упряжка. Корренник (так называют центральную и самую сильную лошадь) идет быстрой, размашистой рысью. По бокам скачущие галопом пристяжные — легкие и шустрые, помогающие кореннику тащить экипаж.
В программе были представлены почтовые тройки XVIII века, парадные изящные экипажи XIX столетия, мощные советские тяжеловозные тройки XX века и спортивные экипажи.
В программе были представлены почтовые тройки XVIII века, парадные изящные экипажи XIX столетия, мощные советские тяжеловозные тройки XX века и спортивные экипажи.
Русская тройка – это яркий символ культуры России.
Русская тройка – это яркий символ культуры России.
Шаг за шагом тройки приближаются к включению во Всероссийский реестр национальных неолимпийских видов спорта: это позволит создать федерацию и организовывать регулярные чемпионаты России.
Шаг за шагом тройки приближаются к включению во Всероссийский реестр национальных неолимпийских видов спорта: это позволит создать федерацию и организовывать регулярные чемпионаты России.
Программа завершилась интерактивом с квизом и памятными призами для победителей.
Программа завершилась интерактивом с квизом и памятными призами для победителей.