Конная шоу-программа "Русская тройка. Полет сквозь века"

У русской тройки нет аналогов в мире. Ее главная особенность — разноаллюрная упряжка. Корренник (так называют центральную и самую сильную лошадь) идет быстрой, размашистой рысью. По бокам скачущие галопом пристяжные — легкие и шустрые, помогающие кореннику тащить экипаж.