https://ria.ru/20250913/trevoga-2041597113.html

В Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами

В Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами - РИА Новости, 13.09.2025

В Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами

Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T06:30:00+03:00

2025-09-13T06:30:00+03:00

2025-09-13T11:54:00+03:00

происшествия

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тихом океане днем 13 сентября. Эпицентр находился в 120 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг - на глубине 10 километров. Объявлена тревога цунами по Северо-Курильскому району", - рассказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250913/aftershoki-2041591278.html

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области