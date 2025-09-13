https://ria.ru/20250913/trevoga-2041597113.html
В Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тихом океане днем 13 сентября. Эпицентр находился в 120 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг - на глубине 10 километров. Объявлена тревога цунами по Северо-Курильскому району", - рассказала собеседница агентства.
