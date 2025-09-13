Рейтинг@Mail.ru
В Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами
06:30 13.09.2025 (обновлено: 11:54 13.09.2025)
В Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тихом океане днем 13 сентября. Эпицентр находился в 120 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг - на глубине 10 километров. Объявлена тревога цунами по Северо-Курильскому району", - рассказала собеседница агентства.
происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами

Семенова: на северных Курилах объявили тревогу цунами после землетрясения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Тревогу цунами объявили по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,1 у побережья Камчатки, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тихом океане днем 13 сентября. Эпицентр находился в 120 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг - на глубине 10 километров. Объявлена тревога цунами по Северо-Курильскому району", - рассказала собеседница агентства.
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
