На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России

Reuters: реакция Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше встревожила НАТО
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дипломаты из европейских стран НАТО взволнованы отказом Трампа обвинять Россию в инциденте с беспилотниками в Польше, сообщает Reuters.
"Многие члены альянса уже ставят под сомнение приверженность Трампа их защите в случае агрессии со стороны России", — отмечается в статье.
"Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы основой для безопасности США", — отметил Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, в настоящее время старший научный сотрудник Белферского центра Гарвардского университета.
В среду премьер-министр Дональд Туск сообщил, что ночью в небе над Польшей было зафиксировано 19 беспилотников, и бездоказательно обвинил в этом Москву. В то же время временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные дроны прилетели со стороны Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой.
Минобороны России подчеркнуло, что при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью атаковать цели в Польше не планировалось. Ведомство выразило готовность обсудить этот вопрос с польской стороной.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Москву в провокациях. Он заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Кроме того, он отмечал, что ПВО Белоруссии ночью отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть этих дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.