На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России

На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России - РИА Новости, 13.09.2025

На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России

Дипломаты из европейских стран НАТО взволнованы отказом Трампа обвинять Россию в инциденте с беспилотниками в Польше, сообщает Reuters.

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дипломаты из европейских стран НАТО взволнованы отказом Трампа обвинять Россию в инциденте с беспилотниками в Польше, сообщает Reuters."Многие члены альянса уже ставят под сомнение приверженность Трампа их защите в случае агрессии со стороны России", — отмечается в статье.Как передает агентство, сдержанную реакцию лидера США расценили прежде всего как часть курса "Америка прежде всего", направленного на то, чтобы европейские союзники брали на себя больше ответственности за свою безопасность, а также самостоятельно финансировали Украину."Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы основой для безопасности США", — отметил Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, в настоящее время старший научный сотрудник Белферского центра Гарвардского университета.В среду премьер-министр Дональд Туск сообщил, что ночью в небе над Польшей было зафиксировано 19 беспилотников, и бездоказательно обвинил в этом Москву. В то же время временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные дроны прилетели со стороны Украины.Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой.Минобороны России подчеркнуло, что при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью атаковать цели в Польше не планировалось. Ведомство выразило готовность обсудить этот вопрос с польской стороной.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Москву в провокациях. Он заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Кроме того, он отмечал, что ПВО Белоруссии ночью отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть этих дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

