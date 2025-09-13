Рейтинг@Mail.ru
17:23 13.09.2025 (обновлено: 18:15 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/tramp-2041693692.html
На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России
Дипломаты из европейских стран НАТО взволнованы отказом Трампа обвинять Россию в инциденте с беспилотниками в Польше, сообщает Reuters. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:23:00+03:00
2025-09-13T18:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дипломаты из европейских стран НАТО взволнованы отказом Трампа обвинять Россию в инциденте с беспилотниками в Польше, сообщает Reuters."Многие члены альянса уже ставят под сомнение приверженность Трампа их защите в случае агрессии со стороны России", — отмечается в статье.Как передает агентство, сдержанную реакцию лидера США расценили прежде всего как часть курса "Америка прежде всего", направленного на то, чтобы европейские союзники брали на себя больше ответственности за свою безопасность, а также самостоятельно финансировали Украину."Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы основой для безопасности США", — отметил Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, в настоящее время старший научный сотрудник Белферского центра Гарвардского университета.В среду премьер-министр Дональд Туск сообщил, что ночью в небе над Польшей было зафиксировано 19 беспилотников, и бездоказательно обвинил в этом Москву. В то же время временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные дроны прилетели со стороны Украины.Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой.Минобороны России подчеркнуло, что при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью атаковать цели в Польше не планировалось. Ведомство выразило готовность обсудить этот вопрос с польской стороной.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Москву в провокациях. Он заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Кроме того, он отмечал, что ПВО Белоруссии ночью отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть этих дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250913/evrosoyuz-2041677419.html
https://ria.ru/20250912/peregovory-2041486987.html
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дипломаты из европейских стран НАТО взволнованы отказом Трампа обвинять Россию в инциденте с беспилотниками в Польше, сообщает Reuters.
"Многие члены альянса уже ставят под сомнение приверженность Трампа их защите в случае агрессии со стороны России", — отмечается в статье.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В ЕС придумали, что делать с замороженными российскими активами
Вчера, 15:42
Как передает агентство, сдержанную реакцию лидера США расценили прежде всего как часть курса "Америка прежде всего", направленного на то, чтобы европейские союзники брали на себя больше ответственности за свою безопасность, а также самостоятельно финансировали Украину.
"Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов со времен Рузвельта, не считает безопасность Европы основой для безопасности США", — отметил Иво Даалдер, посол США в НАТО с 2009 по 2013 год, в настоящее время старший научный сотрудник Белферского центра Гарвардского университета.
В среду премьер-министр Дональд Туск сообщил, что ночью в небе над Польшей было зафиксировано 19 беспилотников, и бездоказательно обвинил в этом Москву. В то же время временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные дроны прилетели со стороны Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой.
Минобороны России подчеркнуло, что при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью атаковать цели в Польше не планировалось. Ведомство выразило готовность обсудить этот вопрос с польской стороной.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Москву в провокациях. Он заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Кроме того, он отмечал, что ПВО Белоруссии ночью отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть этих дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, пишет Politico
12 сентября, 15:15
 
