Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России
14:32 13.09.2025 (обновлено: 14:54 13.09.2025)
Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России 
Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России  - РИА Новости, 13.09.2025
Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России 
Президент США Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти. "Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", — написал он в социальной сети Truth Social.Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.Пошлины ТрампаВ последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России 

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти.
"Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", — написал он в социальной сети Truth Social.
Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

Пошлины Трампа

В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.
Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
