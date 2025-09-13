Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО последуют его примеру и также откажутся от российской нефти.
Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
Пошлины Трампа
В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.
"Привет, Трамп!" Дракон и слон впряглись в одну русскую тройку
3 сентября, 09:07
Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине
9 сентября, 20:04