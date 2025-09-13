Рейтинг@Mail.ru
14:24 13.09.2025 (обновлено: 14:29 13.09.2025)
Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть."Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
россия, в мире, сша, дональд трамп, нато
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп готов ввести серьезные санкции против РФ, если НАТО откажется от ее нефти

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
"Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая
РоссияВ миреСШАДональд ТрампНАТО
 
 
