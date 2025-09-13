https://ria.ru/20250913/tramp-2041658444.html

Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России

13.09.2025

Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть."Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

