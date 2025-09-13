Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России

https://ria.ru/20250913/tramp-2041658444.html
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть."Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
