Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса
Трамп пообещал провести расследование в отношении Сороса из-за протестов в США
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса из-за протестов в американских городах.
При этом глава Белого дома не указал, что говорит именно о Джордже Соросе, ограничившись только фамилией.
Сийярто рассказал о контактах Байдена с венгерской стороной
24 декабря 2024, 06:08
«
"Мы собираемся расследовать (Деятельность. — Прим. Ред.) Сороса, потому что я считаю, что это дело о RICO против него и других людей. Это больше, чем протесты. Это настоящая агитация. Это беспорядки на улицах, и мы ими займемся", — заявил он.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия"* Сороса с 2015 года признаны нежелательными организациями. Генпрокуратура сочла, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
* Признаны в России нежелательными организациями
Политолог оценил призыв Трампа к аресту Сороса
29 августа, 19:55