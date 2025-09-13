Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса

https://ria.ru/20250913/tramp-2041590295.html

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса из-за протестов в американских городах. При этом глава Белого дома не указал, что говорит именно о Джордже Соросе, ограничившись только фамилией. "Мы собираемся расследовать (Деятельность. — Прим. Ред.) Сороса, потому что я считаю, что это дело о RICO против него и других людей. Это больше, чем протесты. Это настоящая агитация. Это беспорядки на улицах, и мы ими займемся", — заявил он.По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса. Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия"* Сороса с 2015 года признаны нежелательными организациями. Генпрокуратура сочла, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.* Признаны в России нежелательными организациями

