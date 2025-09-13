https://ria.ru/20250913/telo-2041611355.html
В магаданской бухте нашли тела пропавших рыбаков
МАГАДАН, 13 сен - РИА Новости. Очевидец обнаружил тело одного из пропавших в магаданской бухте рыбаков на берегу, тело второго нашли спасатели 3 километрах от места происшествия, сообщает ГУ МЧС России по региону. Ранее сообщалось, что в пятницу лодка с двумя рыбаками на борту перевернулась в 700 метрах от берега в магаданской бухте Гертнера. Мужчин искали инспекторы ГИМС, пограничники и спасатели. "Тело одного из пропавших рыбаков найдено очевидцем на берегу мыса Красный в Охотском море.… Спасатели МЧС России обнаружили тело второго мужчины в воде между мысом Красный и пирсом Старая Веселая. Оно находилось ориентировочно в трех километрах от места происшествия", - говорится в сообщении.
происшествия, россия, красное (смоленская область), охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
