В магаданской бухте нашли тела пропавших рыбаков - РИА Новости, 13.09.2025
09:25 13.09.2025 (обновлено: 13:24 13.09.2025)
В магаданской бухте нашли тела пропавших рыбаков
В магаданской бухте нашли тела пропавших рыбаков
МАГАДАН, 13 сен - РИА Новости. Очевидец обнаружил тело одного из пропавших в магаданской бухте рыбаков на берегу, тело второго нашли спасатели 3 километрах от места происшествия, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что в пятницу лодка с двумя рыбаками на борту перевернулась в 700 метрах от берега в магаданской бухте Гертнера. Мужчин искали инспекторы ГИМС, пограничники и спасатели.
"Тело одного из пропавших рыбаков найдено очевидцем на берегу мыса Красный в Охотском море.… Спасатели МЧС России обнаружили тело второго мужчины в воде между мысом Красный и пирсом Старая Веселая. Оно находилось ориентировочно в трех километрах от места происшествия", - говорится в сообщении.
На Камчатке и Курилах после сильного землетрясения объявили угрозу цунами
