https://ria.ru/20250913/telefon-2041745538.html

Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов

Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов - РИА Новости, 13.09.2025

Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала телефон, по которому могут обратиться пассажиры задержанных в Орловской области из-за ЧП... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T21:40:00+03:00

2025-09-13T21:40:00+03:00

2025-09-13T21:40:00+03:00

происшествия

орловская область

андрей клычков

московская межрегиональная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20731/09/207310937_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_407e8f04428044f1da757924cf712cbb.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала телефон, по которому могут обратиться пассажиры задержанных в Орловской области из-за ЧП поездов. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пять поездов задерживаются из-за ЧП на путях в Орловской области. "Сегодня, 13 сентября 2025 года, из-за происшествия на железной дороге в Орловской области задерживаются пассажирские поезда. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по номеру +7 916 555 2357", - говорится в Telegram-канале ведомства.Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров, в случае их нарушения будут приняты меры реагирования.

https://ria.ru/20250606/podryv-2021228735.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, орловская область, андрей клычков, московская межрегиональная транспортная прокуратура