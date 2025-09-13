Рейтинг@Mail.ru
Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов
21:40 13.09.2025
Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов
Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала телефон, по которому могут обратиться пассажиры задержанных в Орловской области из-за ЧП поездов. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пять поездов задерживаются из-за ЧП на путях в Орловской области. &quot;Сегодня, 13 сентября 2025 года, из-за происшествия на железной дороге в Орловской области задерживаются пассажирские поезда. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по номеру +7 916 555 2357&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров, в случае их нарушения будут приняты меры реагирования.
2025
Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала телефон, по которому могут обратиться пассажиры задержанных в Орловской области из-за ЧП поездов.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пять поездов задерживаются из-за ЧП на путях в Орловской области.
«

"Сегодня, 13 сентября 2025 года, из-за происшествия на железной дороге в Орловской области задерживаются пассажирские поезда. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по номеру +7 916 555 2357", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров, в случае их нарушения будут приняты меры реагирования.
